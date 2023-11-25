نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غزة كشفت عورات وسوءات الجميع".. أبو تريكة يوجه رسالة شديدة اللهجة للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأحداث التي تشهدها غزة من الإحتلال الصهيوني، وذلك بعد عودته للظهور مجددًا عبر قنوات بي إن سبورت.

رسالة أبو تريكة للعالم بسبب فلسطين

وقال أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورت": " أنا لست بخير ما دام غزة ليست بخير، 50 يومًا العالم المنافق صامت، 50 يومًا 20 ألف شهيد ماتوا".

وتابع: "50 يومًا 8 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، 50 يومًا عديد من آلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

وأكمل: "كشفناكم غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الذي يقول على نفسه حر، كيف يكون حرًا هذه هي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، وأنتم تصمتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".

واختتم: "والله العظيم لننصر الحق، فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين".