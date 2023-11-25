أحمد جودة - القاهرة - صعود وادي دجلة وراية والقناة والواسطى للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

أسفرت نتائج اليوم الأخير من منافسات الدور التمهيدي عن فوز فريق راية بقيادة محمد حليم على نظيره فريق نادي المصري بالسلوم بقيادة، بثلاثية نظيفة،في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر.

وسجل خالد قمر ثلاثيه راية منهم هدفين في الشوط الأول.



- فوز فريق وادي دجلة بقيادة توليتش على فريق الصيد بخماسية نظيفة سجلها على حسين هاتريك ومحمد عبد الرحيم

واسلام جمال.



-- فوز فريق القناة على فريق الشرقيه بالزقازيق بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب

- فوز فريق الواسطى على مصر للمقاصة بهدف دون رد.