نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. أول تعليق من محمد السعيد لاعب لافيينا المرشح للإنضمام للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد السعيد الشهير ب "جبس"، مدافع نادي لافيينا، للـ "دوت الخليج الرياضي"، عن ماتردد حول إهتمام إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الإنتقالات في حين فتح القيد.

كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي، عن خطة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وهي اللجوء للصفقات من القسم الثاني، لسد ثغرات التعاقدات خلال يناير المقبل.

حيث تم طرح العديد من الأسماء داخل جدران الزمالك للتعاقد مع لاعبي القسم الثاني ومن ضمنهم اللاعب محمد السعيد مدافع لافيينا.

أول تعليق من محمد السعيد لاعب لافيينا عن انضمامه للزمالك

وصرح لاعب لافيينا، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، قائلًا: "هناك متابعة من أول الدوري، واهتمام من نادي الزمالك، وتم ترشيح اسمي بقوة خلال فترة الانتقالات في يناير، في حال فتح القيد".

وأشار: "لم يكن هناك حتى الآن تواصل من جهة نادي الزمالك ولكن شرف ليا أن اسمي يرتبط بس بالنادي الأبيض وأتمني الدنيا تمشي على خير".

وتردد اسم صاحب ال24 عام مواليد 1999، داخل جدران نادي الزمالك ويُعد هذا الموسم الثاني له داخل جدران فريق لافيينا، وخاض العديد من التجارب داخل فريق فاركو وطلائع الاسطول.

وقد كشف شوقي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، بأن نادي الزمالك لجأ للصفقات في القسم الثاني، لوجود العديد من اللاعبين المحترفين هناك، وذلك للإستفادة من خبراتهم مع الأبيض.

وأستطرد أن نادي الزمالك لم يحدد بشكل نهائي حتى الأن استراتيجية التحرك الخاص به للتعاقدات في شهر يناير، وفكرت التعاقد مع لاعب في القسم الثاني جاءت بناء على ضيق الوقت.