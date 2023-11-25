دوكو يحقق رقما اسثنائيا أمام ليفربول يحدث لأول مرة هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم الدولي جيرمي دوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رقم قياسي مميز، لأول مرة هذا الموسم، خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويعد جيريمي دوكو أول لاعب يكمل أكثر من 40 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2023/24:

68 محاولة مراوغة

42 مراوغة ناجحة

أكمل جيريمي دوكو 11 مراوغة اليوم، وهو أكبر عدد في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبتمبر 2021 (أداما تراوري ضد برينتفورد، أيضًا 11 مراوغة)، في حين أنه هو أكبر عدد مراوغات مسجلة (منذ 2006-2007) أكملها لاعب في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ضد ليفربول.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

