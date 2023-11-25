كلوب يتدخل.. صدام بين بيب جوارديولا ونجم ليفربول عقب المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت القمة المثيرة التي جمعت بين مانشستر سيتي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

صدام ناري بين نونيز وبيب جوارديولا

افتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة (27)، ونجح ترينت ألكسندر أرنولد في تعديل النتيجة لليفربول بالدقيقة (80).

والتقطت عدسات الكاميرات عقب انتهاء المباراة صدام ناري بين بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وداروين نونيز، مهاجم ليفربول ليتدخل يورجن كلوب لإبعاد نجم الريدز عن المدير الفني للمان سيتي.

وتمكن كلوب من تهدئة المدرب الإسباني بنجاح وانتهى الحديث بابتسامة الثنائي، حيث يمتلك المدربان علاقة جيدة.

