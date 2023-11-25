نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعثر ويعود بنقطة مخيبة من ملعب رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وكانت المباراة قد انطلقت عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ كامل لفريق برشلونة أمام نظيره فريق رايو فاليكانو طوال الشوط الأول والثاني من المباراة.

وهدد لاعبي فريق برشلونة مرمى فريق رايو فاليكانو في أكثر من هجمة خطيرة ولكنهم أضاعوا كافة الفرص التي اتيحت لهم.

وافتتح اللاعب أوناي لوبيز التسجيل لفريق رايو فاليكانو في المباراة عند الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

بينما تم تسجيل هدف التعادل لفريق برشلونة في المباراة عن طريق اللاعب فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، كما رفع فريق رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.