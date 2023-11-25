طوكيو ـ أ.ف.ب: أحرز فيسيل كوبي لقب الدوري الياباني لكرة القدم امس للمرّة الأولى في تاريخه، بعد نحو خمسة أشهر من رحيل نجمه الإسباني المخضرم أندريس إنييستا إلى الدوري الإماراتي. وفاز كوبي على ناغويا غرامبوس 2-1 ليضمن اللقب قبل مرحلة من ختام دوري «جيه-ليغ»، وذلك بعد تعادل أقرب مطارديه يوكوهاما أف مارينوس في اليوم السابق. وانضم إنييستا إلى فيسيل في 2018 بعد ظهوره في أكثر من 600 مباراة تحت ألوان برشلونة، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات.

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