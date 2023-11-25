سحب قرعة نهائي بطولة عمانتل للمدارس بمحافظة شمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

نظمت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة شمال الباطنة سحب قرعة نهائي بطولة عمانتل للمدارس لكرة القدم على مستوى المحافظة والتي يشارك فيها (12) فريقا مدرسيا، وذلك تحت رعاية عيسى بن سيف الشامسي مدير دائرة التوجيه المهني والارشاد الطلابي بتعليمية شمال الباطنة، وبحضور مشرفي الفرق الرياضية المدرسية المتأهلة. وأوضح محمد بن عبدالله المقبالي أمين سر لجنة الرياضة المدرسية بشمال الباطنة أن القرعة تقام بين الفرق المدرسية المتأهلة من التصفيات الأولية التي أقيمت على مستوى كل ولاية من ولايات المحافظة، حيث تأهل (١٢) فريقا لنهائي البطولة من المرحلة الأولى التي ضارك فيها (٥٨) فريقا.

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