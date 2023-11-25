الجمعية العمومية لفريق اتحاد الساحل تزكي مجلس الإدارة الجديد

زكت الجمعية العمومية لفريق اتحاد الساحل التابع لنادي قريات مجلس ادارة الفريق للفترة القادمة لمدة سنتين، جاء ذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد مساء امس الاول بمقر الفريق بحضور اعضاء الجميعة العمومية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الاداري والمالي عن الفترة السابقة لمجلس الادارة وبعد ذلك تم استعراض الاسماء المترشحة لقيادة الفريق، حيث تم تزكية الادارة الجديدة برئاسة سلطان بن سعيد السناني رئيسا ويعقوب بن يوسف السناني نائبا للرئيس ويونس بن مبارك الفارسي امين السر و سعيد بن راشد الدرمكي امين الصندوق وعضوية كل من رشيد بن عبدالله الغسيني وعمار بن عبدالله السناني و سالم بن سعيد الوهيبي .واعرب سلطان بن سعيد السناني رئيس مجلس ادارة فريق اتحاد الساحل عن شكره وتقديره لاعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في المجلس الجديد وقدم الشكر الى اعضاء المجلس السابق على جهودهم الكبيرة التي قاموا بها في خدمة الفريق مؤكدا بان الادارة الجديدة لديها طموحات كبيرة في تعزيز الجانب المالي والتسويق للفريق وايجاد دخل ثانب سيساهم في تطوير الانشطة الرياضية والاجتماعية خدمة لأبناء المنطقة .

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