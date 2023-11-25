التربية والتعليم توقع اتفاقية لتقديم خدمات وتمويل للاتحاد العُماني للرياضة المدرسية

كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:

وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في مكتب وكيل الوزارة للتعليم، وشركة زاهب للأغذية (برزمان)، اتفاقية لتقديم خدمات وتمويل للاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، وقع الاتفاقية كل من هشام بن سالم العدواني نائب رئيس الاتحاد، وأحمد بن محمد الحجري المدير العام بالشركة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم، رئيس الاتحاد، وفهد بن خلفان المشايخي أمين السر العام للاتحاد، وفيصل بن ناصر الرواحي مدير الموارد البشرية بالشركة، وغالية بنت محمد الزعابية رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام بالشركة، وذلك بديوان عام الوزارة.

الأهداف

تهدف الاتفاقية إلى التعاون في إقامة بطولة المدارس لكرة السلة للطلبة، وتزويد الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية ولجانه، بماء شرب العلامة التجارية برزمان، والتعاون في تنفيذ سباق برزمان للجري لطلبة الحلقة الأولى.

التوجه الاستراتيجي

وقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، رئيس الاتحاد: تأتي هذه الاتفاقية كجزءٍ من التوجه الاستراتيجي للاتحاد العُماني للرياضة المدرسية في الشراكات، إذ أن لديه الكثير من المناشط والفعاليات، ووجود مثل هذه الشراكات مع الشركات الكبرى يقوي ويساعد في تنفيذها؛ لكون قطاع المدارس قطاع كبير، وبه عدد كبير من الطلبة والمعلمين، حيث بدأنا هذه الشراكة منذ العام الماضي، وممتدة إلى العام الثاني، ونتمنى أن تستمر إلى أعوام قادمة؛ لتكون مستدامة، متمنين التوفيق للجميع، وللشركة وللعاملين في الاتحاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

خدمة الطلبة

وأوضح المدير العام بشركة زاهب للأغذية (برزمان)، قائلاً: تأكيداً على استراتيجية الدعم المجتمعي في المجالات التي تتبناها شركة زاهب للأغذية عزمنا على تجديد اتفاقية التعاون مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تخدم الطلبة من فئات عمرية مختلفة، وذلك حرصاً على ترسيخ مفهوم الأنماط الحياتية الصحية من خلال الرياضة كأسلوب حياة.

تصوير: محمود المخرومي