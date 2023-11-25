7 مباريات فـي اليوم الثالث لبطولة هوكي عمان الدولية للنساء

تتواصل اليوم منافسات بطولة هوكي عمان الدولية للنساء، وذلك بإقامة 7 لقاءات في اليوم الثالث والأخير من البطولة، في المباراة الأولى سيلعب فريقا مومباي الجمهوريون ونادي دبي للهوكي، وستجمع المباراة الثانية فريقي هاسل هوك كوشين وشهي فودز عمان، أما في المباراة الثالثة سيلتقي فريقا مجموعة سيد فياض مسقط وشمس مصر، وبعد ذلك ستقام 3 مباريات في المربع الذهبي ومن ثم المبارة النهائية للبطولة، وتقام المباريات على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وشهدت مباريات اليوم الأول من البطولة منافسة عالية بين الفرق ومستويات فنية كبيرة، وخلصت نتائج اليوم الأول بتسجيل 56 هدفا في 7 لقاءات.

حيث حقق فريق مومباي الجمهوريون فوزا على فريق شهي فودز عمان بنتيحة 3/0، وفاز فريق هاسل هوك كوشين على فريق أكاديمية دون بوسكو مومباي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، وتغلب فريق شمس مصر على فريق شهي فودز عمان بنتيجة 2/0، واكتسح فريق مومباي الجمهوريون نظيره فريق هاسل هوك كوشين بـ9 أهداف مقابل هدف وحيد، وتألق فريق مجموعة سيد فياض مسقط بالفوز على فريق نادي دبي للهوكي 6/3، وحقق فريق أكاديمية دون بوسكو مومباي فوزا كبيرا على فريق شهي فودز عمان 7/1، وفاز فريق شمس مصر على فريق هاسل هوك كوشين بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد، وتغلب فريق مومباي الجمهوريون على فريق شهي فودز عمان 6/0، وسحق فريق أكاديمية دون بوسكو مومباي نظيره فريق نادي دبي للهوكي بـ7 أهداف دون رد.

اكتساب الخبرة

فيما قالت دبيكا مورتي مدربة فريق مومباي الجمهوريون: أصبحت لعبة خماسيات الهوكي تكتسب زخما كبيرا مع مرور الوقت في معظم الدول التي تهتم بلعبة الهوكي، ومنها الهند وسلطنة عمان، ونشارك في هذه البطولة لتكتسب لاعبات الفريق المزيد من الخبرة في لعبة الهوكي والتعرف على أداء الفرق العربية ومنافساتها، وتعتبر لعبة الهوكي اللعبة المفضلة لدى الفتيات مقارنة بلعبة الهوكي العامة التي يشارك فيها 11 لاعبا، وسعداء لتواجدنا وسط كوكبة من اللاعبات من 4 دول مختلفة، واستطعنا تحقيق نتائج كبيرة في مواجهات دور المجموعات وخرجنا بحصيلة كبيرة من الأهداف، وسنحرص على تقديم أفضل ما لدينا في المربع الذهبي للحصول على بطاقة تأهل إلى نهائي بطولة هوكي عمان الدولية للنساء.

ويشارك في البطولة 7 فرق وهي فريق مجموعة سيد فياض مسقط، وفريق مومباي الجمهوريون، وفريق أكاديمية دون بوسكو مومباي، وفريق نادي دبي للهوكي، وفريق شمس مصر، وفريق شهي فودز عمان وفريق هاسل هوك كوشين تمثل 4 دول، فريقين من سلطنة عمان وفريق من مصر وفريق من الإمارات و3 فرق من الهند، وتأتي البطولة بتنظيم الاتحاد العماني للهوكي خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري. ويمثل الفرق العمانية في البطولة كلّ من: علا بنت سليمان البلوشية وآمنة بنت درويش الجحافية وهديل بنت صالح السنانية وعهد بنت جمعة السعدية، وخلود بنت جمعة السنانية، وبثينة بنت عبيد الفارسية ومروى بنت محمد السعدية، ومروة بنت سالم الخايفية وأسماء بنت سالم البطاشية وصابرا بنت عبيد الهنائية وحنان بنت درويش الهاشمية وبشاير بنت سالم الحارثية وبثينة بنت سهيل المخينية ونوار بنت ربيع الجابرية ورشاء بنت محمد اللمكية وعهد بنت مبارك المشايخية وتماضر بنت يوسف البلوشية وكلثم بنت مقبول البلوشية ونوف بنت هلال العريمية ورهف بنت ياسر السعيدية، أما الجهاز الفني والإداري يمثله كلّ من: حنان بنت سليمان الحراصية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، ومحمد بن سيف الغرابي إداري المنتخب، ومحمد وقاس مدرب المنتخب، ومساعد المدرب شاكر بن عوض اللون، ووجدي بن حسن صنجور مصور ومحلل فني، وفي الجهاز الطبي للمنتخب الدكتورة ياسمين إدريس.

الحصول على لقب البطولة

قال أحمد سكري المدير الفني لفريق نادي شمس مصر للهوكي: نشارك في بطولة هوكي عمان الدولية للنساء ببطل مصر في لعبة الهوكي، ونطمح من المشاركة في هذه البطولة خطف لقب البطولة ومنافسة الفرق الأخرى، ولن نرضى بأقل من المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، وتأتي هذه المشاركة كبطولة تنشيطية للفريق للتجهيز والاستعداد للمشاركة في الدوريات والمسابقات المصرية القادمة، وفي اليوم الأول من البطولة حققنا فوزين متتاليين، وسنواصل اللعب بنفس الطريقة لضمان الفوز في المباريات القادمة، كما أن الفرق المشاركة متميزة في اللعبة وتنافس بكل ما لديها لنيل لقب البطولة، والعوائد الفنية للبطولة عديدة ومتنوعة على الفرق خصوصا الفرق التي تضم لاعبات مقبلات على المشاركة في بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024 مثل فرق سلطنة عمان والفرق الهندية.