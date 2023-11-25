الرياضة

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم السبت بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره فريق رايو فاليكانو بهدف لهدف في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وسيطر لاعبي فريق برشلونة على معظم أوقات المباراة أمام فريق رايو فاليكانو، وافتتح اللاعب أوناي لوبيز التسجيل لفريق رايو فاليكانو في الدقيقة 38، وسجل اللاعب فلوريان لوجون هدف التعادل لبرشلونة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 82.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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