نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من فان ديك عقب تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تعادل فريقه أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بهدف لهدف في الجولة 13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات فان دايك بعد تعادل ليفربول وسيتي

وقال فان ديك في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لعبنا الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير من الشوط الأول".

وأكد:" من الواضح أننا كنا نعلم أننا سنعاني في بعض الأحيان وهذا شئ عليك أن تتوقعه، عليك أن تقاتل كفريق واحد، ومن الواضح أن الخروج بنقطة هنا ليس أمر سيئ، أردنا الفوز لكننا لم نخسر وهذا ما يبدو مبتذلًا بعض الشئ".

وواصل:" هناك كثير من الاشياء يتعين علينا تحسينها وسنواصل العمل على ذلك".

وتابع حول إذا كان يجب إلغاء هدف روبن دياز: " كان خطأ، ليس هناك كثير لأقوله، خطأ ضد حارس المرمى هذا ما حدث".

وأتم:" نحن بحاجة للتحسن في جميع الأمور، الأمر بسيط جدًا، لا أعتقد أن هناك فريق مثالي في العالم ولكن نريد أن نكون جيدين قدر الإمكان، سنعمل على ذلك وهو موسم طويل،وكنا أفضل بكثير من الموسم الماضي".