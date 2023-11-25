نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تعادل فريقه أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بهدف لهدف في الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال كلوب بعد تعادل ليفربول وسيتي؟

وقال كلوب في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لو لعبنا بشكل جيد حقًا لكان من الممكن أن نفوز".

وأكد:" هذا ملعب صعب حقًا وليس من قبيل الصدفة أنهم فازوا، لا أعرف كم عدد الاحصائيات على أرضنا، هما فريق سوبر، عندما كانت لدينا لحظات كرة قدم، قمنا على الفور بصناعة الفرص، هل فعلنا ذلك كثيرًا بما فيه الكفاية ؟ لا هل يمكننا اللعب بشكل أفضل ؟ بالتأكيد، سنقوم بذلك لكن اليوم كانت تجربة مهمة للغاية للفريق".

وواصل:" لقد كان أسبوع صعب بالنسبة للاعبين ثم القدوم إلى هنا للعب مباراة ضد فريق يجعلك تعاني حقًا، ليس أمر رائع".

وأتم:" من الصعب البقاء في المباراة لكن لدينا لحظاتنا وأحببت ذلك كثيرًا، إنها نقطة جيدة وأنا بخير بعد الحصول عليها تمامًا".