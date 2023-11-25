ببراميدز يتجه إلى موريتانيا الأربعاء استعدادًا لمواجهة نواذيبو الموريتاني

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه بعثة نادي بيراميدز إلي موريتانيا الأربعاء القادم استعدادًا لمواجهة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق ببراميدز الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ببراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب شيخ ولد بيديا.