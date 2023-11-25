نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة القناطر الخيرية ومركز شباب بطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة القناطر الخيريه وبطا بالتعادل السلبي في الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.
خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من
حراسة المرمي:أحمد ربيع
خط الدفاع: إيهاب محمد،قشطة،عبدالرحمن ستيف، دونجا
خط الوسط: أبو بكر، أحمد عادل،محمد يوسف،محمد صلاح
خط الهجوم: أجوجو، أحمد سامي
بينما تشكيل القناطر الخيريه كان مكون من
حراسة المرمى: السيد صبحي
خط الدفاع: عمرو فتحي، خالد عبدالناصر،عمر عيد،أحمد محمد
خط الوسط:أحمد سعيد،كريم مسعد،خالد سعيد،محمود محمد
خط الهجوم:إبراهيم عبدالمحسن،أحمد رضا
أدار تحكيم اللقاء " عبدالرحمن جمال، وعاونه كلًا من: إبراهيم مصطفى، محمد يحيي"
التعادل يرفع رصيد القناطر الخيرية إلي 11 نقطة وبطا إلي 4 نقاط بالمركز الأخير.