الرياضة

نتيجة مباراة القناطر الخيرية ومركز شباب بطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة القناطر الخيرية ومركز شباب بطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة القناطر الخيريه وبطا بالتعادل السلبي في الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.

 


خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من

 

حراسة المرمي:أحمد ربيع


خط الدفاع: إيهاب محمد،قشطة،عبدالرحمن ستيف، دونجا


خط الوسط: أبو بكر، أحمد عادل،محمد يوسف،محمد صلاح

 

خط الهجوم: أجوجو، أحمد سامي


بينما تشكيل القناطر الخيريه كان مكون من

حراسة المرمى: السيد صبحي

خط الدفاع: عمرو فتحي، خالد عبدالناصر،عمر عيد،أحمد محمد

خط الوسط:أحمد سعيد،كريم مسعد،خالد سعيد،محمود محمد

 

خط الهجوم:إبراهيم عبدالمحسن،أحمد رضا

 

أدار تحكيم اللقاء " عبدالرحمن جمال، وعاونه كلًا من: إبراهيم مصطفى، محمد يحيي"

 


التعادل يرفع رصيد القناطر الخيرية إلي 11 نقطة وبطا إلي 4 نقاط بالمركز الأخير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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