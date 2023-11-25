نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة القناطر الخيرية ومركز شباب بطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة القناطر الخيريه وبطا بالتعادل السلبي في الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.



خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي:أحمد ربيع



خط الدفاع: إيهاب محمد،قشطة،عبدالرحمن ستيف، دونجا



خط الوسط: أبو بكر، أحمد عادل،محمد يوسف،محمد صلاح

خط الهجوم: أجوجو، أحمد سامي



بينما تشكيل القناطر الخيريه كان مكون من

حراسة المرمى: السيد صبحي

خط الدفاع: عمرو فتحي، خالد عبدالناصر،عمر عيد،أحمد محمد

خط الوسط:أحمد سعيد،كريم مسعد،خالد سعيد،محمود محمد

خط الهجوم:إبراهيم عبدالمحسن،أحمد رضا

أدار تحكيم اللقاء " عبدالرحمن جمال، وعاونه كلًا من: إبراهيم مصطفى، محمد يحيي"



التعادل يرفع رصيد القناطر الخيرية إلي 11 نقطة وبطا إلي 4 نقاط بالمركز الأخير.