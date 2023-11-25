فوز الإعلاميين ودياموند والمعادى وبشتيل بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإعلاميين ودياموند والمعادى و بشتيل بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة لكرة القدم عن التالي..



- حافظ نادى الإعلاميين على قمة المجموعة بقيادة ياسر راشد بعد فوزا كبيرا على فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده أحمد مكي بتسعة اهداف مقابل هدف.

وتقدم الإعلاميين بخماسية نظيفة في الشوط الأول.



- فوز فريق دياموند بقيادة جمال الدسوقي على فريق أطفيح بقيادة شوقى محمد بهدف دون رد سجله أحمد جعفر من ركلة جزاء.



- فوز فريق بشتيل بقيادة مدربة جمال حواش على فريق صول بقيادة أحمد الضظوى بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم بشتيل بهدف خميس وتعادل صول بهدف من ركلة جزاء عن طريق أحمد حسن.



وفي الدقائق الأخيرة سجل بشتيل هدف الفوز عن طريق عبد العاطي .



- فوز المعادي بقيادة أحمد الجداوى على فريق أبو النمرس بهدفين دون رد.



وتقام الاحد مباراة بين فريق اورانج مع فريق حدائق الاهرام.



وتختتم الجوله يوم الثلاثاء..