نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس الهلال.. نجم ريال مدريد يحدد وجهته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال أندية الدوري السعودي تبحث عن صفقات هامة وكبرى مميزة للتعاقد معها بفترة الانتقالات القادمة بيناير والتي تتمثل في جلب أحد نجوم ريال مدريد الإسباني بجانب الهلال والأهلي.

آخر تطورات مستقبل مودريتش

ووفقا للتقارير فأن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الشباب والذي ينتهي عقده بيونيو 2024 وسيكون متاح بيناير للتوقيع لأي نادي دون موافقة ناديه.

ويهتم مجلس إدارة الشباب بمودريتش وبجانبه كل من الهلال وأهلي جدة نظرا لما يمتلكه من إمكانيات رائعة ولتدعيم وتقوية وتعزيز خط الوسط لديهم بعنصر مميز.

وأكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن مودريتش مطلوب بنادي الشباب وتم حسم مفاوضاته معه بنسبة 30% سواء اللاعب أو ريال مدريد من أجل اتمام الصفقة بالميركاتو الشتوي ولكن قد يأجلها لصيف 2024 وتكون مجانية.

ترتيب ريال مدريد في الدوري

ويحتل الملكي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة بعد تحقيق 10 فوز وتعادلين وخسر مباراة.