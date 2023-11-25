نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. اجتماع الخطيب وغالي في الأهلي وتصريحات مدرب الزمالك.. تعادل ليفربول وسيتي ورقم مميز لـ صلاح وهالاند يدون تاريخ جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 25-11-2023 في السطور التالية.

اجتماع الخطيب وغالي في الأهلي

الخطيب وغالي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة، اجتماعا مع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، أمس بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصدر داخل النادي، أن الاجتماع لم يستغرق ساعة، قبل أن يحضر أعضاء لجنة التخطيط وشركة الكرة.

وتابع المصدر، أن هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالنادي حضر الاجتماع، وأكد أن هناك عدة أسماء تم متابعتها في بطولة كأس العالم للناشئين ظهرت بمستوى لائق، لاختيار أحدهم لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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معتمد جمال يتحدث عن مواجهة أبو سليم الليبي

مؤتمر معتمد جمال

تحدث معتمد جمال، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة فريقه أمام ضيفه أبو سليم الليبي، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق مساء غدا الأحد 26 فبراير الجاري، بالقاهرة.

وأكد جمال:" "لا نملك أي خيار في تقديم هدايا للمنافسين، البداية تحدد كل شئ لذلك لا بد أن تكون قوية، في ظل البدايات المذبذبة دائما للفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع:" قائمة الفريق بها العديد من الغيابات، ولكن نمتلك لاعبين على قدر عالي من المستوى والخبرة، ونعمل على توظيف اللاعبين في مراكز مختلفة وجديدة لتعويض تلك الغيابات".

وواصل:" الفريق الليبي رغم حداثة مشاركاته الإفريقية، إلا أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وجهاز فتدني قوي يقدم مستويات رائعة".

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أول تعليق من محمد السعيد لاعب لافيينا المرشح للإنضمام للزمالك

محمد سعيد

صرح محمد السعيد الشهير بـ "جبس"، مدافع نادي لافيينا، للـ "دوت الخليج الرياضي"، عن ماتردد حول إهتمام إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الإنتقالات في حين فتح القيد.

وصرح لاعب لافيينا، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، قائلًا: "هناك متابعة من أول الدوري، واهتمام من نادي الزمالك، وتم ترشيح اسمي بقوة خلال فترة الانتقالات في يناير، في حال فتح القيد".

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أبو تريكة يوجه رسالة شديدة اللهجة للعالم

محمد أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأحداث التي تشهدها غزة من الإحتلال الصهيوني، وذلك بعد عودته للظهور مجددًا عبر قنوات بي إن سبورت.

وقال أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورت": " أنا لست بخير ما دام غزة ليست بخير، 50 يومًا العالم المنافق صامت، 50 يومًا 20 ألف شهيد ماتوا".

وتابع: "50 يومًا 8 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، 50 يومًا عديد من آلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

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نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

ليفربول

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل أمام نظيره فريق ليفربول، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الأول لمصلحة نادي مانشستر سيتي، اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ناثان آكي، ثم أضاف ترينت ألكسندر ارنولد هدف التعادل لمصلحة الريدز في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

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محمد صلاح يصنع أمام مانشستر سيتي ويدون رقم مميز جديد

محمد صلاح

قدم الفرعون المصري الآن 64 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا مات لو تيسييه (63) ويعادل الرقم القياسي لآلان شيرر.

كما أصبح مهاجم ليفربول في المركز 17 لأفضل من صنع أهدافًا في تاريخ البريميرليج، مع العلم أن مانشستر سيتي هو أكثر فريق ساهم صلاح ضده بـ أهداف.

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هالاند يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند

نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد له، في مباراة ليفربول المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول لفريقه، في شباك ليفربول عند الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الهدف، تمكن إيرلينج هالاند حتى الآن من تسيل 50 هدفًا من 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتباره أسرع لاعب على الإطلاق يصل إلى هذا الإنجاز، فإنه قبل المباراة لم يسجل النرويجي في فريقين فقط هم ليفربول وبرينتفورد