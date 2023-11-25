أسطبل البهجة يتوج بلقب سباق كأس العيد الوطني ببركاء

فـي سباق القدرة والتحمل لمسافة 100كم

خطف اسطبل البهجة لقب كأس العيد الوطني الـ (53) المجيد للقدرة والتحمل المحلي لمسافة 100كم لهذا الموسم 2023/‏‏2024م بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وذلك بعد تحقيقه ثنائية رائعة المركزين الأول والثاني للمدرب محمد بن حسن البلوشي من خلال الحصان أتش أم لوناتيكو وفارسه عمار بن عبدالرحيم البلوشي الذي خطف الميدالية الذهبية،

أما المركز الثاني والميدالية الفضية فكان للحصان ون وفارسته غنا بنت بدر الشقصية، والمركز الثالث والميدالية البرونزية ذهب لمربط السلطنة بعد تتويج فيجاب وفارسه أحمد بن درويش الحمادي ومدربه محمد بن إبراهيم البلوشي، حيث احتضنت السباق قرية المحامد للقدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركاء، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم، حيث وصل عدد المشاركين الى 55 خيلا في السباق المحلي لمسافة 100 كم ، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة عصرا، كما اشتملت المسابقة على سباق 40كم تأهيلي و80كم تأهيلي.

منافسة قوية

وقد شهد السباق منافسة قوية جدا، حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، حيث دخلت المنافسة 55 خيلا وتمكنت من اجتياز مراحل السباق الأربع عدد من الخيول.

نتائج السباق 100كم

شهد السباق منافسة رائعة بين المشاركين، حيث تمكن عدد من الخيول من الوصول إلى خط النهاية من اصل 55 خيلا، وقد توج باللقب أتش أم لوناتيكو وفارسه عمار بن عبدالرحيم البلوشي ومدربه محمد بن حسن البلوشي من اسطبل البهجة والمركز الثاني ون بقيادة الفارسة غنا بنت بدر الشقصية والمدرب محمد بن حسن البلوشي من اسطبل البهجة، والمركز الثالث فيجاب وفارسه أحمد بن درويش الحمادي ومدربه محمد بن ابراهيم البلوشي من مربط السلطنة، والمركز الرابع أتقرة وفارسها أحمد بن سعيد السعيدي من مربط مسقط ، اما المركز الخامس فكان من نصيب شندرا وفارسها سعيد بن علي البلوشي ومدربها محمد بن علي البلوشي لمالكها أحمد بن علي البلوشي.

شروط عامة

وقد وضع الاتحاد شروطا عامة للمشاركة في هذه المسابقة الدولية لمسافة 100 كم وهي: يجب ان لا يقل عمر الخيل عن (٦) سنوات، وان يكون الخيل مسجلا لدى الاتحاد العُماني للفروسية وانطلق السباق في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا واشتمل السباق على أربع مراحل المرحلة الأولى والثانية اعطيتا اللون الازرق لمسافة 30 كم والمرحلتان الثالثة والرابعة اعطيتا اللون الاخضر لمسافة 20 كم ونبض القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14 كم في الساعة .

جوائز قيمة

رصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز نقدية قيمة لهذا السباق وذلك تشجيعا للمشاركين في هذه الرياضة، خصوصا وانه يحمل اسم العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد.

80 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم انطلقت في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا شارك فيها عدد 7 خيول وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد من الخيول، حيث اشتمل المسابقة على ثلاث مراحل، المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 30كم واعطيتا اللون الازرق والمرحلة الثالثة لمسافة 20كم واعطيت اللون الاحمر والحد الأدنى للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة الرابعة والربع مساء قبل السباق الرئيس بيوم واحد وشارك فيها عدد 28 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 23 خيلا، حيث اشتمل المسابقة على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الابيض، والحد الأدنى للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

التتويج والختام

وفي ختام المنافسات قام سعادة السيد طارق بن محمود بن علي البوسعيدي والي بركاء راعي السباق بتتويح أبطال السباق والحاصلين على المراكز الأولى بحضور صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق، ثم قدم الاتحاد هدية تذكارية لراعي المناسبة.