اليوم ..انطلاق فعاليات دورة الحكام المستجدين لكرة اليد

تنطلق اليوم «الاحد« فعاليات دورة الحكام المستجدين لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة الحكام خلال الفترة من 26 الى 29 من الشهر الجاري بقاعة الاجتماعات باللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وذلك تحت رعاية علي بن حميد العلوي امين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد ويحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي زهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد وعبدالرضا الشيخ اداري الدورة بمشاركة 17 دارسا ودارسة هم : ايمن بن مراد البلوشي و سعيد بن سيف السيابي واحلام بنت عيد الراسبية و بيان بنت سرور بن خلفان و فوزية بنت سويد الراسبية و محمد بن خميس الغيلاني واسحاق بن يعقوب البوسعيدي و أمجد بن خليفة البلوشي و ابتسام بن حديد العريمية واحمد بن سليمان الهنائي و الزهراء بنت نجيب السعدية ولمياء بنت خميس السعدية و ميار بنت جميل البدرية ومحمد الدغيشي ومنتصر بن محمد الدغيشي و معتصم بن محمد الدغيشي وسالم بن سيف السيابي .

وسوف يتضمن برنامج الدورة شرحا لمواد قانون كرة اليد كما سيخضع الحكام المشاركون للتطبيق العملي ويتخلل ذلك بعض الاختبارات التحريرية لما تم دراسته في الدورة حيث تأتي هذه الدورة ضمن خطة اللجنة لتأهيل عدد من الحكام المستجدين حيث اصدرت شروط للمشاركة فيها بحيث يكون المشارك عماني الجنسية وان يكون قد مارس لعبة كرة اليد أو من المهتمين بها والا يتجاوز عمره (25 ) سنة وان يكون لدية شهادة الدبلوم العام على الاقل او ما يعادلها وان يكون لائق صحيا وان يتقن اللغة الانجليزية وتعد هذه الدورة الثالثة التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد، حيث اقام دورتين للمدربين المستجدين لاندية محافظة مسقط وظفار وشهد حضورا وتفاعلا كبيرا من قبل المشاركين فيها.