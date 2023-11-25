ولاية بدية تحتضن سباق التحدي والإثارة للخيول العربية

بدية ـ العُمانية : نظم نادي بدية للفروسية بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات سباق عرضة التحدي والإثارة للخيل العربية ضمن فعاليات الأنشطة التراثية والرياضية المقامة بالتزامن مع بدء موسم الأنشطة السياحية في رمال الشرقية، وذلك بمشاركة فرسان من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتضمّن السباق إقامة أربعة أشواط مخصصة للخيول العربية والخيول المهجنة «الثربرد»، حيث جاءت نتائجها على النحو الآتي: في الشوط الأول والمخصص للخيول العربية الأصيلة على مستوى الفرسان بولاية بدية حقّقت الفرس «فتون» لمالكها شهاب بن حمد الحجري المركزَ الأول، وفي الشوط الثاني والمخصص للخيول العربية الأصيلة من ولايات سلطنة عُمان جاء الحصان «موطي الرؤوس» لمالكه نواف بن عبدالله البلوشي من ولاية القابل في المركز الأول، وفي الشوط الثالث والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «الثربرد» على مستوى المتنافسين من ولاية بدية جاء الحصان «كرابكى» لمالكه شهاب بن حمد الحجري في المركز الأول، وفي الشوط الرابع والأخير والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «الثربرد» لولايات سلطنة عُمان حصل الحصان «أولد فاشن» لمالكه حمد بن شطيط الرحبي من ولاية إبراء على المركز الأول.

وقال عبيد بن محمد الحجري رئيس لجنة عرضة الخيل بنادي بدية للفروسية إنّ هذا السباق يعد الأول من نوعه يتم التنافس فيه بين أربعة فرسان في كل شوط، لإعطاء المشاركة نوعًا من التحدي والإثارة بين المتنافسين، مشيرًا إلى أنَّ تنظيم هذا السباق يأتي تأكيدًا لأهمية رياضة الفروسية واهتمام ملّاك الخيل في مختلف محافظات سلطنة عُمان بإحياء الرياضات التقليدية الأصيلة، مؤكدًا أنَّ السباق الذي أقيم على مركاض المنترب لسباقات الخيل شهد مشاركة واسعة وإقبالًا كبيرًا من الحضور من داخل وخارج سلطنة عُمان، الذين تزامن وجودهم في محافظة شمال الشرقية لقضاء إجازة العيد الوطني.

وقام محمد بن ناصر المسكري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الشرقية راعي المناسبة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى والمساهمين في إنجاح الفعالية التراثية التقليدية.