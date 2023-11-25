منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم فـي المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا

اوقعت قرعة بطولة غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 11 الى 22 ديسمبر القادم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في المجموعة الأولى بجوار منتخبات العراق واليمن ولبنان، بينما جاءت منتخبات الإمارات والسعودية وسوريا والأردن (حامل اللقب) في المجموعة الثانية، حيث ستقام منافسات البطولة بمجمع السعادة بمحافظة ظفار . وسوف تلعب مباريات البطولة بنظام مرحلة واحدة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية، وبحسب جدول المباريات، يشهد اليوم الأول ١١ ديسمبر إقامة مواجهتين الأولى بين العراق واليمن عند الخامسة مساءً بتوقيت مسقط، والثانية تجمع المنتخب العماني بنظيره اللبناني عند الثامنة مساءً، ويلي ذلك يوم ١٢ مباراتان بالتوقيتين ذاتهما، بين السعودية وسوريا، وبين الإمارات والأردن، ويتبع ذلك مباشرة يوم ١٣ ديسمبر مواجهتا لبنان مع العراق واليمن مع عمان، ثم يلعب يوم ١٤ ديسمبر الأردن أمام السعودية وسوريا أمام الإمارات، فيما يشهد يوم ١٥ ديسمبر مباراتي اليمن مع لبنان، وعمان مع العراق، وبعد ذلك يختتم دور المجموعات يوم ١٦ ديسمبر بلقاء سوريا والأردن ولقاء الإمارات مع السعودية وبعدما يخصص يوم ١٧ ديسمبر للراحة، تقام يوم ١٨ ديسمبر الذي يليه مباراتا الدور قبل النهائي بين أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين أول المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى، وأخيراً ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل.