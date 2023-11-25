تعادل ليفربول وسيتي في البريميرليغ
فرض ليفربول التعادل بهدف لمثله على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت الكسندر ارنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.
وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4 - 4 في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برنتفورد 3 - صفر.
وسجل سيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة.
ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ارسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل ليفربول وسيتي في البريميرليغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.