المغرب يودّع كأس العالم للناشئين

المغرب يودّع كأس العالم للناشئينودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، بعد خسارته أمام مالي في ربع النهائي بهدفٍ دون مقابل، السبت في سوراكارتا الإندونيسية.

سجّل هدف المباراة الوحيد إبراهيم ديارا في الدقائق العشر الأخيرة (81)، لتبلغ مالي نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.

وكان منتخب "أشبال الأطلس" بلغ الدور ربع النهائي بعد نحو سنة من الانجاز التاريخي لـ"أسود الأطلس" الذي أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم للكبار، عندما حلّ رابعاً في مونديال قطر 2022، متخطياً أمثال إسبانيا والبرتغال في الأدوار الاقصائية.

وضرب منتخب مالي موعداً في الدور قبل النهائي للمونديال، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب أوزبكستان بهدف وحيد، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الألماني.