نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: فخور ما نقدمه بعد 8 سنوات.. ونعرف جودة أرنولد المذهلة بالكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تعادل فريقه مساء اليوم أمام ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق في قمة مباراة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ماذا قال جوارديولا عن تعادل السيتي وليفربول؟

جوارديولا قال بعد المباراة:"أداء فريق اليوم كان ممتازًا، أنا فخور حقًا أنه بعد 8 سنوات لازلنا نلعب بهذه الطريقة. لقد كنا جيدين حقًا في جميع المراكز وكان علينا أن نواجه فريقًا رائعًا".

وأضاف:"ربما أخطأنا في التمريرة الأخيرة قليلًا لكن ليفربول دافع بشكل جيد، تلقي تسديدتين فقط على المرمى أمام ليفربول يعد بمثابة مجاملة كبيرة للطريقة التي نعمل بها".

وواصل:" حاولنا تطبيق الضغط العالي طوال الوقت، نعرف جودة ترينت، إذا كان لديه الوقت مع الكرة فسيسقطك".