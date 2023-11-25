أول تعليق من تشافي بعد سقوط برشلونة أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن تعادل فريقه أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أول تعليق من تشافي بعد سقوط برشلونة أمام رايو فاليكانو

تشافي قال بعد المباراة:"في الشوط الأول سيطرنا لكننا لم نكن عدوانيين،".

وأضاف:"في الشوط الثاني كان كل ما أردناه، توليد المزيد والقدرة على تسجيل المزيد، علينا أن نقوم بالنقد الذاتي والتحسن، يجب أن نقترب مما كنا عليه في الشوط الثاني".

وتابع :"في الهدف الأول تحدثت مع حكم الراية، أخبرني أن هناك شك ولكن في النهاية احتسبوا الهدف".

وتابع:" إنها مواقف صعبة تسير ضدنا، هناك أيضًا ضربة جزاء لصالح رافينها، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند هذا الحد، مع مستوانا في الشوط الأول فقد حان الوقت للنقد الذاتي".

وأشار:"يجب أن نغير عقليتنا إذا أردنا الفوز بالألقاب".

وأكمل:" سيطرنا على الشوط الأول لكننا افتقرنا إلى العقلية اللازمة للمباراة، استحوذنا على الكرة بشكل جيد لكننا خلقنا 2/3 فرص فقط. إذا أردنا الألقاب، علينا أن نغير عقليتنا".

وزاد:"في الشوط الثاني تغيرنا لكننا كنا في عجلة من أمرنا مع التأخر بالنتيجة. افتقرنا للدقة والقوة، نحن بحاجة للإستمرارية. علينا أن نستيقظ ونتحسن".

وأردف:"عقلية الفريق يجب أن تتغير، يجب أن نذهب للفوز منذ الدقيقة الأولى".

وأتم حديثه:"يمكننا قلب الطاولة، لا يزال هناك وقت".