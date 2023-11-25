نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد حمدي فتحي أثناء مباراة الوكرة والعربي في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حمدي فتحي لاعب وسط نادي الوكرة القطري إلى الطرد في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره العربي بالجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وفي الدقيقة 79 من عمر مباراة الوكرة أمام مضيفه العربي والمقامة ضمن مباريات الجولة 9 من دوري نجوم قطر أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الأهلي السابق.

وجاء إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمدي فتحي بعد تدخله العنيف ضد ماركو فيراتي لاعب وسط العربي.

وتشير النتئجة حاليًا إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تقدم الوكرة أولًا عبر خالد منير، وتعادل العربي بواسطة يوسف المساكني.