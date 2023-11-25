نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة معتمد جمال قبل المران الختامي قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي مساء اليوم السبت الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص معتمد جمال على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل ليبيا، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.



وطالب القائم بأعمال المدير الفني للفريق اللاعبين بضرورة أن تكون بداية الزمالك قوية في دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، وحذر معتمد جمال اللاعبين من الاستهتار بالمنافس.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.