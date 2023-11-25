عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة برينتتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أرسنال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق برينتفورد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة برينتفورد وأرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

حيث يحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق برينتفورد في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة برينتتفورد

حراسة المرمي: رامسديل.

خط الدفاع: زنشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - تاكيهيرو توماسو.

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - تروسارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - خيسوس- جابريل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.