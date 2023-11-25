نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكرة يخسر مواجهة العربي.. والغرافة يعتلي الصدارة بفوزه على أم صلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق العربي على ضيفه فريق الوكرة بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخرا في النتيجة مع نهاية الشوط الأول ضمن مباريات الجولة التاسعة بدوري نجوم Expo.

أحداث مباراة الوكرة والعربي

تقدم الوكرة بالهدف الأول بواسطوة خالد منير عند الدقيقة 24 بعدما غيرت تصويبته مسارها بقدم مدافع العربي لتجد طريقها إلى داخل شباك العربي، ثم أدرك الدولي التونسي يوسف المساكني التعادل لفريق العربي عند الدقيقة 76بتصويبة قوية داخل منطقة الجزاء.

عقب هدف تعادل العربي بدقيقة واحدة إزدادت معاناة الوكرة بعد إقصاء الدولي المصري حمدي فتحي بالبطاقة الحمراء لتدخله القوي على قدم فيراتي وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة حمدي فتحي مع نادي الوكرة.

وقبل النهاية بدقيقتين فقط تمكن جاسم جابر لاعب العربي من خطف هدف الفوز لفريقه برأسية متقنة سكنت شباك الوكرة لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز العربي بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز إرتفع رصيد العربي للنقطة التاسعة إرتقى بها للمركز الثامن بينما توقف رصيد الوكرة عند النقطة 17 بالمركز الثالث.

أحداث مبارة الغرافة وأم صلال

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت واصل الغرافة تقدمه بعدما إرتقى لصدارة ترتيب فرق دوري نجوم Expo القطري بتغلبه على أم صلال بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم الغرافة بهدف فريد بولاية عند الدقيقة 40 ثم أدرك أم صلال التعادل بواسطة كينجي جوري عند الدقيقة 57 قبل أن يسجل الدولي التونسي فرجاني ساسي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء ليحصد الغرافة نقاط المباراة الثلاث وصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة بينما توقف رصيد أم صلال عند 11 نقطة بالمركز السادس.

وتختتم مباريات الجولة الآن بمواجهة معيذر والريان بعدما تم تأجيل قمة الجولة التاسعة بين السد والدحيل بسبب مشاركة الفريقين الآسيوية منتصف الأسبوع.