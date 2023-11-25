نيوكاسل يونايتد يكرم ضيافة تشيلسي بالأربعة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد من تحقيق فوز عريض أمام نظيره فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

سيطر لاعبو نيوكاسل يونايتد على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى تشيلسي.

سجل أليكسندر إيساك هدف نيوكاسل الأول في شباك البلوز في الدقيقة الثلاثة عشر من عمر الشوط الأول عن طريق تمريرة من مايلي.

وجاء رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثلاثة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف تشيلسي الأول.

وتمكن جمال لاسيليس من تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الثاني في الدقيقة الستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جوردون.

ونجح جولينتون من تسجيل هدف أصحاب الأرض الثالث في شباك تشيلسي في الدقيقة الثانية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

واختتم أنتوني جوردون مهرجان الأهداف بتسجيله رابع الأهداف في شباك البلوز في الدقيقة الثلاثة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.