نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز يقود هجوم الأهلي أمام الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الشباب مساء اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام الحريجي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - عبدالله العمار

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابرييل فيجا

الهجوم: ماكسيمان - رياض محرز - فراس البريكان

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الأهلي فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتى فريق الشباب فى المركز الـ 11 في جدول ترتيب برصيد 15 نقطة.