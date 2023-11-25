نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 25/11/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 25/11/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

نجح أليكسندر إيساك في تسجيل هدف نيوكاسل الأول في شباك البلوز في الدقيقة الثلاثة عشر من عمر الشوط الأول.

وتمكن رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثلاثة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة في تسجيل هدف الفريق الضيف.

وجاء جمال لاسيليس ليسجل هدف نيوكاسل يونايتد الثاني في الدقيقة الستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وسجل جولينتون الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الثانية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

واختتم أنتوني جوردون مهرجان الأهداف بتسجيله رابع الأهداف في شباك البلوز في الدقيقة الثلاثة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.