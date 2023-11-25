نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مميزة في مباراة تشيلسي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مباراة نيوكاسل أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، أرقاما مميزة، في ظل تفوق نيوكاسل برباعية مقابل هدف.



هدف ستيرلينغ هو التسديدة السابعة فقط، في خلال 361 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي، ليسجل اللاعب الهدف الثاني من سبع محاولات، بعد أن سجل الأولى في شباك كريستال بالاس بقميص مانشستر سيتي في 2021.

معادلة رقم ستيفين جيرارد

وعادل لاعب البلوز رقم أسطورة ليفربول برصيد 120 هدف، في الدوري الانجليزي.

ومن جانب اخر سجل ألكساندر إيسك لاعب نيوكاسل،في الدوري الانجليزي هدفه 17، بعد تمريرة مثالية من لويس مايلي، ليعادل رقم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وتلقى تشيلسي الخسارة الأولى له بعد سلسة اللا هزيمة والتي بدأت من اكتوبر الماضي.