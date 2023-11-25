نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتصار الأكبر بالدوري.. الهلال يضرب الحزم بتسعة أهداف ويعزز صدارته لترتيب دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الحزم بتسعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد الله ببريدة"، وذلك في إطار الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الهلال بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38، بعد الفوز في اثنا عشر لقاء والتعادل في مباراتين، بينما يتذيل فريق الحزم الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة تسع مباريات.

أحداث مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

جاء أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 14 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، بعد عرضية من محمد البريك من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 31، بعد عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة32، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بيد اليسرى للحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز محمد حمد القحطاني التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 43، بعد تسديدة من أليكساندر ميتروفيتش من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أيمن دحمان ليتابعها القحطاني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أيمن دحمان.

وأحرز مالكوم فيليبي الهدف الرابع لصالح الهلال في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من أليكساندر ميتروفيتش إلى زميله مالكوم الذي راوغ الحارس وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الخامس لصالح الهلال والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 55، بعد عرضية أرضية من ميشيل ديلجادو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها مالكوم بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الحزم في الدقيقة 58، بداع التسلل على محمد فؤاد قبل تسجيله للهدف.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف السادس لصالح الهلال في الدقيقة 78، بعد تمريرة من ميشيل ديلجادو إلى زميله الشهري الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

واستطاع محمد البريك أن يسجل الهدف السابع لصالح الهلال في الدقيقة 81، بعد عرضية أرضية من البريك من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بيد الحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل مالكوم فيليبي الهدف الثامن لصالح الهلال والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 85، بعد تمريرة من سلمان الفرج إلى مالكوم الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل سيرجي سافيتش الهدف التاسع لصالح الهلال، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.