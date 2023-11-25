اليوم.. الأحمر المدرسي ولبنان فـي نهائي البطولة العربية

يسدل الستار عند الساعة السادسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت مسقط) على البطولة المدرسية العربية بلقاء الختام الذي يجمع منتخبنا المدرسي مع منتخب لبنان المدرسي، بعدها سيتم تتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

واكمل الأحمر المدرسي جاهزيته لمباراة النهائي من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت ظهر الأمس السبت بحضور جميع اللاعبين، وشهدت التدريبات معنويات عالية من الجميع، حيث تواجدت البعثة العمانية مع الفريق في التدريبات، وتم توعية اللاعبين بأهمية المباراة وضرورة تحقيق اللقب الذي ينتظره الجميع في سلطنة عمان، ونقل رئيس البعثة عبدالله بن علي الفوري تحيات وتهاني معالي وزيرة التربية والتعليم والسعادة الوكلاء على تحقيق التأهل إلى النهائي، متمنين لهم التوفيق والعودة بالكأس إلى سلطنة عمان.

حفل عشاء

أقيم مساء امس الاول حفل عشاء للاعبين والجهازين الفني والاداري في أحد المطاعم بالعاصمة المصرية القاهرة، تكريما للاعبين على الإنجاز الذي تحقق لهم، حيث قدموا مباراة كبيرة في دور الأربعة أمام المنتخب المصري، وأشاد الجميع بالأداء الرجولي. الجدير بالذكر بأن منتخبنا فاز في المباراة الأولى على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع منتخب لبنان بهدف لكل منهما، ثم فاز في دور الأربعة بهدف نظيف على منتخب مصر. وبالتالي فإن النهائي سيكون سيناريو مكرر من دوري المجموعات أمام منتخب لبنان.

حفل الوفود

من جانب آخر أقيمت مساء امس انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي، لدورة انتخابية جديدة مدتها 4 سنوات برعاية الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية. بعدها أقيمت الاحتفالية على شرف الوفود بحضور الوفود العربية المشاركة، وتم خلالها توزيع الهدايا التذكارية بين الوفود.

الفوري : مشاركة ناجحة

وعن المشاركة في البطولة قال عبدالله بن علي الفوري رئيس البعثة العمانية المشاركة في البطولة المدرسية العربية : مشاركتنا في البطولة جاءت لتحقيق عدة أهداف من بينها التعارف مع الأخوة في القطاعات الرياضية والتربوية في الدول العربية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الرياضية المدرسية بين المشاركين سواء على مستوى الذكور أوالإناث، واكتساب المزيد من العلاقات التربوية، والتعرف على أفكار الدول المشاركة في الملتقى للمسؤولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي.

وأضاف الفوري قائلا : نشارك في البطولة في لعبة كرة القدم فقط ؛ حيث وصل الفريق إلى نهائي الذكور، وكانت البداية جيدة من خلال الفوز في المباراة الأولى على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل 1-1 مع لبنان، والتأهل إلى دور الأربعة، وملاقاة منتخب مصر والفوز عليه بهدف نظيف، ليخطف بطاقة التأهل للنهائي والذي سيكون مع لبنان.

وأضاف الفوري : يتواجد معنا جميع الطلبة المشاركين في البطولة ولديهم هدف المنافسة على البطولة والعودة بنتائج متقدمة.

وهذا ما لمسناه من خلال تواجدنا معهم في الأيام الماضية؛ حيث تعمل اللجنة المشرفة على الفريق في تقديم كافة التسهيلات لجميع المشاركين ممثلي سلطنة عمان، من خلال متابعة الأمور ذات العلاقة بنجاح المشاركة في البطولة، كما تعمل اللجنة على حضور التدريبات والمباريات وعقد الاجتماعات القصيرة بين كافة اللجان.

واخيرا قدم رئيس البعثة العمانية الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور الذين رافقوا أبناءهم وبناتهم المشاركين، وتواجدوا معهم في البطولة، بهدف تحفيزهم ودعمهم من أجل اضفاء جانب السعادة للجميع وتحقيق الأهداف المرسومة متقدما بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور رئيس اتحاد الرياضة المدرسية وأعضاء الاتحاد والشكر موصول لمكتب اتحاد الرياضة المدرسية على تواصله المستمر لإنجاح البطولة .