مباراتان فـي الأسبوع العاشر لدوري عمانتل

تقام اليوم مباراتان في الاسبوع العاشر لدوري عمانتل حيث يلعب نادي صحار مع نادي عبري في الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساء ويتباري نادي عمان مع نادي الوحدة على ملعب استاد السيب الرياضي في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء وكانت مباريات الدوري توقفت لمدة اكثر من اسبوعين بسبب مشاركة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا ونهائيات كأس أمم آسيا 2027 المقررة بالمملكة العربية السعودية، كما سيتم تحديد موعد مباراة القمة بين نادي النهضة ونادي السيب لاحقا والتي ستقام على ملعب مجمع البريمي بسبب استضافة نادي النهضة نادي العهد اللبناني في الجولة الخامسة بمنافسات مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم غدا الاثنين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

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