نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد الحزم اليوم السبت 25-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والحزم بفوز كبير للزعيم بنتيجة 9-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد الله ببريدة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم في دوري روشن السعودي

افتتح أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 14، بعد عرضية من محمد البريك من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة32، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بيد اليسرى للحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز محمد حمد القحطاني التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 43، بعد تسديدة من أليكساندر ميتروفيتش من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أيمن دحمان ليتابعها القحطاني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أيمن دحمان.

وأحرز مالكوم فيليبي الهدف الرابع لصالح الهلال في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من أليكساندر ميتروفيتش إلى زميله مالكوم الذي راوغ الحارس وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الخامس لصالح الهلال والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 55، بعد عرضية أرضية من ميشيل ديلجادو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها مالكوم بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف السادس لصالح الهلال في الدقيقة 78، بعد تمريرة من ميشيل ديلجادو إلى زميله الشهري الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

واستطاع محمد البريك أن يسجل الهدف السابع لصالح الهلال في الدقيقة 81، بعد عرضية أرضية من البريك من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بيد الحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل مالكوم فيليبي الهدف الثامن لصالح الهلال والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 85، بعد تمريرة من سلمان الفرج إلى مالكوم الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس أيمن دحمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل سيرجي سافيتش الهدف التاسع لصالح الهلال، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.