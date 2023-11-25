نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لدعم القضية الفلسطينية" تيفو مهيب لجماهير الترجي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت جماهير الترجي تواصل دعم القضية الفلسطينية، وذلك في مباراة فريقها أمام النجم الساحلي، في دوري أبطال افريقيا.

وتقام المباراة ضمن افتتاحية الجولة الأولى، من دور مجموعات دوري الأبطال.

ويتفوق الترجي بثنائية نظيفة على حساب النجم الساحلي، سجلها يان ساسي، وياسين مرياح.

تيفو مهيب لجماهير الترجي أمام النجم الساحلي

وجاء مضمون تيفو الترجي "خذلتم الأطفال، ستلعنكم الأجيال".

تيفو جماهير الترجي

وتعد جماهير أبناء باب سويقة، واحدة من أكبر الداعمين للقضية منذ بداياتها، والتي رفعت أعلام فلسطين في الدوري الأفريقي، إضافة للدعم في الدوري المحلي.