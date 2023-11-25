الرياضة

خيسوس بعد 9 الهلال ضد الحزم: خسرت أمامهم في ولايتي الأولى.. وهذا سبب خروج متروفيتش

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال على فوز فريقه الكبير أمام مضيفه الحزم بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة عشر لحساب دوري روشن السعودي.

خيسوس: خسرت أمام الحزم في ولايتي الأولى

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"خسرت في عام 2018 خسارة وحيدة وكانت أمام الحزم، سعيد أن أعود وأفوز بعيدًا عن موضوع الثأر".

وأضاف:"سعيد أننا أستطعنا بعض أسلحتنا مثل ميتروفيتش، وكذلك قبل ضغط المباريات آسيويًا والدوري".

وتابع:"فريقنا من أقل الفرق إصابات، بالرغم من كمية اللاعبين الدوليين لدينا، وهذا يعود للعمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الطبي والتأهيلي لدينا".

وزاد:"لن نتحدث عن لقاء النصر، لدينا مباراة آسيوية نفكر بها، ونسعى لضمان صدارة المجموعة، وهذه البطولة من أهدافي".

ما سبب خروج متروفيتش؟

وأشار:"مباراة النصر بثلاث نقاط تمامًا مثل اليوم، وإخراجي لميتروفيتش لكونه عائد من إصابة".

وأوضح:"الفوز الكبير لن يؤثر علينا في لقاء الثلاثاء والذي يتطلب علينا الفوز لضمان صدارة مجموعتنا في آسيا، لم نحقق أي من أهدافنا حتى الآن ونسعى لتحقيقها".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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