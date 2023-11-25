نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيسوس بعد 9 الهلال ضد الحزم: خسرت أمامهم في ولايتي الأولى.. وهذا سبب خروج متروفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال على فوز فريقه الكبير أمام مضيفه الحزم بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة عشر لحساب دوري روشن السعودي.

خيسوس: خسرت أمام الحزم في ولايتي الأولى

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"خسرت في عام 2018 خسارة وحيدة وكانت أمام الحزم، سعيد أن أعود وأفوز بعيدًا عن موضوع الثأر".

وأضاف:"سعيد أننا أستطعنا بعض أسلحتنا مثل ميتروفيتش، وكذلك قبل ضغط المباريات آسيويًا والدوري".

وتابع:"فريقنا من أقل الفرق إصابات، بالرغم من كمية اللاعبين الدوليين لدينا، وهذا يعود للعمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الطبي والتأهيلي لدينا".

وزاد:"لن نتحدث عن لقاء النصر، لدينا مباراة آسيوية نفكر بها، ونسعى لضمان صدارة المجموعة، وهذه البطولة من أهدافي".

ما سبب خروج متروفيتش؟

وأشار:"مباراة النصر بثلاث نقاط تمامًا مثل اليوم، وإخراجي لميتروفيتش لكونه عائد من إصابة".

وأوضح:"الفوز الكبير لن يؤثر علينا في لقاء الثلاثاء والذي يتطلب علينا الفوز لضمان صدارة مجموعتنا في آسيا، لم نحقق أي من أهدافنا حتى الآن ونسعى لتحقيقها".

