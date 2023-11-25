نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الداخلية يغيبان عن مواجهة بلدية المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية محمد نجيب وعبد العزيز زيزو عن مواجهة بلدية المحلة في دوري نايل بسبب الإصابة.

وتعرض محمد نجيب وعبد العزيز زيزو للإصابة بشد في العضلة الضامة والتي لحقت بهم في الفترة الأخيرة وغيابهم عن مباريات نادي الداخلية الماضيه.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لنادي الداخلية تجهيز بدائل للثنائي محمد نجيب وعبد العزيز زيزو استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

وخسر الداخلية من نظيره الجونة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الداخلية وبلدية المحلة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.