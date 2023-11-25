نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام ضيفه ميدياما الغاني.
ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني بعد قليل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.
البدلاء:-
مصطفى شوبير - رامي ربيعة - أكرم توفيق - صلاح محسن - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا