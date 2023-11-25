عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني بعد قليل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012