نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري" 2013 " يفوز على البنوك بثلاثة أهداف مقابل هدف ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة الكابتن مهاب السقا ، على ضيفه فريق البنوك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين لهدف، فعلى الرغم من إحراز البنوك لهدف السبق في الدقيقة الثالثة عشر، نجح عمر جلال في إدراك التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة عشر، فيما أضاف مالك محمد حسن الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وفي الشوط الثاني ينجح ريان فرحات في إضافة الهدف الثالث للمصري في الدقيقة العاشرة لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة المصري في المباراة: محمد رضا، أدهم عبد الله، مصطفى مزروع، عُدي التابعي، أحمد السعيد، مالك محمد حسن، عمر جلال، محمد بوسكا، آدم الشرقاوي، أحمد الحلوجي، ابراهيم فراج، ياسين اسلام، ريان فرحات، عمر عبد الهادي، محمود هاني، محمود عباس، محمد النحاس، علي أسامة، أدهم العتر، أحمد رمضان، آدم أبو موسى، عُدي العباسي، مصطفى محمد، أحمد فرج، ياسين غريب، يوسف زكريا.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.