الرياضة

توك شو سبورت.. إبراهيم سعيد يكشف إسم صفقة الأهلي بالشتاء وموقف كولر بشأن رحيل عبدالقادر وتصريحات نارية من معتمد جمال قبل مواجهة أبوسليم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم سعيد يكشف إسم صفقة بالشتاء وموقف كولر بشأن رحيل عبدالقادر وتصريحات نارية من معتمد جمال قبل مواجهة أبوسليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

إبراهيم سعيد يكشف أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي 

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أولى صفقات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

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الأهلي 

إبراهيم سعيد يوضح حقيقة تلقي أحمد عبد القادر عروض.. ويكشف موقف كولر من رحيله

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبدالقادر تلقى بعض العروض الشفهية من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

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أحمد عبدالقادر 

الاتحاد المنستيري يوضح حقيقة تعاقد الأهلي مع خليفة معلول

كشف أمير الحيزم، رئيس نادى الاتحاد المنستيرى، عن حقيقة ما تردد حول مفاوضات النادى الأهلى لضم هشام بكار ظهير أيسر الاتحاد المنستيرى، والاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

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علي معلول 

معتمد جمال يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

 

تحدث معتمد جمال، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة فريقه أمام ضيفه أبو سليم الليبي، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق مساء غدا الأحد 26 فبراير الجاري، بالقاهرة.

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معتمد جمال 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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