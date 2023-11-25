نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمه لغزة على الهواء.. محمد أبو تريكة بطل 5 مواقف لا تنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلمة الحق لا تنُسى، المواقف الإنسانية التي تأتي في وقتها أيضًا تُسجل في كتب التاريخ، ليست فقط الأهداف التي تجعل لاعب الكرة عالق في الأذهان؛ بل الإنسانية ترفع صاحبها ومحمد أبو تريكة أثبت مرارًا وتكرارًا أنه رجل كلمة حق، وصاحب قضية يُدرك تمامًا دوره في الحياة لا يهاب أحد ولا يخشى شئ، لم يصمت وقت الحاجة، ومن هذا المنطلق نكشف لكم من خلال "دوت الخليج الرياضي" 5 مواقف لا تُنسى للأسطورة الأهلاوية أبو تريكة.

مطالبة لمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الرسول

محمد أبو تريكة

قامت فرنسا بنشر رسومات تُسئ للنبي محمد مما أثار غضب المسلمين وعلى إثر ذلك طالب محمد أبو تريكة المسلمين في جميع الدول بمقاطعة منتجات فرنسا.

حيث قال أبو تريكة في استوديو "بي إن سبورتس"، وخاصة في أكتوبر 2020: "الإرهاب لا يرتبط بدين محدد، ولا يوجد خطاب قديم وحديث في الإسلام، حاكم الشخص على تصرفه، ولا تحكم على المنهج، المنهج ثابت ونزل من عند الله سبحانه وتعالى، الأفراد في بعض الأحيان تكون خاطئة، إلا النبي وإلا ديانة الإسلام، نحن نحترم الديانات الأخرى".

وتابع: "قاطع المنتجات الفرنسية وكل من يسيء للإسلام وللنبي محمد، نحن نملك قوة في أيدينا، نحن نلجأ لله، وعلى الشعوب أن تتخذ موقفًا قويًا بعيدًا عن الحكومات".

دفاع أبو تريكة عن مسعود أوزيل في دعم مسلمي الإيجور

محمد أبو تريكة - مسعود أوزيل

ندد اللاعب الألماني نجم آرسنال ومنتخب المانيا مسعود أوزيل بصمت الأمة الإسلامية تجاه قضية الأويغور، متهما مسلمي العالم بالتخلي عن الأقلية الصينية.

وكان محمد أبو تريكة أول الداعمين له حيث قال في استوديو "بي إن سبورتس" في شهر ديسمبر 2019: "أوزيل يحارب غول اقتصادي وهو الصين، أوزيل رفض عرضًا في بداية الموسم للانضمام للدوري الصيني بالرغم من ضعف راتبه مع أرسنال".

وأضاف: "يدفع أوزيل الآن ثمن موقفه القوي والشجاع، نحن لا نلوم أوزيل بل نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وكل من له قضية يحارب من أجلها، بالنسبة لي أوزيل قدم نموذجًا للرياضي صاحب الضمير الحي الذي يملك الشجاعة، التي لا نملكها نحن، أشكره على هذا الموقف، أشكره على أنه أصبح قدوة للرياضيين وأنه عبر عن رأيه".

دعم تريكة لرياض محرز ودفاعه عن فلسطين

محمد أبو تريكة - رياض محرز

أشاد محمد أبو تريكة برياض محرز ولم يكن هذا الموقف هو الأول تجاه الشعب الفلسطيني بل مواقفه عديدة تجاه تلك القضية، أبرزها ارتدائه قميص "تعاطفًا مع غزة" بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2008.

حيث أشاد بموقف رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي لحمله لعلم فلسطين خلال تتويجه مع ناديه بلقب الدوري الإنجليزي.

حيث قال: "العدوان على غزة أظهر لنا الوجه المشرق من الرياضيين وكشف معادن النجوم، وكذلك رأينا بعض ما يدعو للتفاؤل من الغرب، القضية الفلسطينية هي بوصلة الأمة، ويجب التضامن معها إنسانيًا، بالمال وبالمواقف وبالدعاء وبكل ما نملك".

وأكمل: "محرز يجول بعلم فلسطين في لحظة التتويج، تلك اللحظات هي الباقية والخالدة في أذهان الناس، المواقف الإنسانية، أنت لست لاعب كرة فقط، بل عليك التحول في مجال عملك إلى قدوة ومثال ولصاحب رسالة، وأقول للمشاهدين نعم نحن رياضة لكننا لسنا استوديو رياضي فقط، هناك حرب على إخواني وعلي مساندتهم ولو بالكلمة وأن أبرئ نفسي أمام الله، نحن سنحاسب عن الاسم والمال والشهرة التي منحها الله لنا، ما الذي قدمناه للأمة؟".

موقف انسحاب تريكة من الاستوديو التحليلي بسبب إصابة مشجع نيوكاسل

محمد أبو تريكة

اندهش الجميع بسبب موقف أبو تريكة في استوديو مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الذي طلب الانسحاب ومغادرة الاستوديو بعد إصابة أحد مشجعي نيوكاسل بنوبة قلبية ونقله للمستشفى.

حيث قال: "لم أكن راضيًا عن نفسي بعد استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا التي أصيب بها كريستيان إيريكسين، ولذا أستأذنكم والمشاهدين في عدم قدرتي استكمال اللقاء لأنني خرجت من الأجواء".

أبو تريكة يوجه رسالة شديدة اللهجة للعالم بسبب الصمت على القضية الفلسطينية

علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأحداث التي تشهدها غزة من الإحتلال الصهيوني، وذلك بعد عودته للظهور مجددًا عبر قنوات بي إن سبورت.

وقال أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس": " أنا لست بخير ما دام غزة ليست بخير، 50 يومًا العالم المنافق صامت، 50 يومًا 20 ألف شهيد ماتوا".

وتابع: "50 يومًا 8 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، 50 يومًا عديد من آلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

وأردف: "كشفناكم غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الذي يقول على نفسه حر، كيف يكون حرًا هذه هي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، وأنتم تصمتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".

واختتم: "والله العظيم لننصر الحق، فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين".

مواقف أبو تريكة تجاه الحق لا تُعد ولا تحصى، ولكنه في كل مرة يثبت للعالم ولذاته أولًا أن الكلمة في الحق صوتها عالي حتى ولو أراد الجميع أن لا يتفوه بها، ليُثبت مقولة أن من حبه ربه حبب فيه خلقه.