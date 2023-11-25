آرسنال يحقق فوزا صعبا على برينتفورد ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق برينتفورد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة برينتفورد وأرسنال، بضغط كبير من جانب لاعبي الجانرز من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وحاول لاعبو فريق أرسنال تسجيل هدف أول في أحداث الشوط الأول، ولكن دفاع فريق برينتفورد قد حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة، ليوناردو تروسارد لاعب فريق أرسنال، سجل الهدف الأول لفريقه ولكن تم إلغائه.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد برينتفورد، بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، نجح كاي هافيرتز نجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد أسيست من زميله بوكايو ساكا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتوقف رصيد فريق برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.