نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق برينتفورد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي؛ ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد:

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة، ليوناردو تروسارد لاعب فريق أرسنال، سجل الهدف الأول لفريقه ولكن تم إلغائه، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، نجح كاي هافيرتز نجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد أسيست من زميله بوكايو ساكا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتوقف رصيد فريق برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.