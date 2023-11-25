نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ينهي الشوط الأول أمام ميدياما الغاني بتعادل سلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه ميدياما الغاني على واقع التعادل السلبي، وذلك في اللقاء المقام باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما

الشوط الأول من هذا اللقاء شهد سيطرة واضحة لأصحاب الأرض وأضاع لاعبيه أكثر من فرصة محققة، في المقابل اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

الدقيقة الرابعة، شهدت إضاعة هدف مؤكد من الأهلي ببعدما منعت العارضة تسديدة من إمام عاشور، ارتدت لكهربا ليلعبها برأسه في العارضة أيضا ويضيع هدف التقدم.

وفي الدقيقة الخامسة، فرصة للأهلي بعد كرة عرضية ورأسية من كريم فؤاد ومتابعة ورأسية من امام عاشور داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها حارس ميدياما.

ورد ميدياما بانفراد صريح بمرمى الشناوي، لكن حارس الأهلي تألق وانقذ مرماه من فرصة شبه مؤكدة. واستمرت السيطرة أهلاوية حتى الدقيقة 20 التي شهدت فرصة للأهلي بعد تسديدة قوية من حسين الشحات خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 22 هدف جديد ضائع للأهلي بعد انطلاقة قوية من كريم فؤاد ويصل لحدود منطقة الجزاء ويحول الكرة عرضية ويفشل كهربا في تسديد الكرة وتنتهي بتسديدة من الشحات داخل المنطقة ويتصدى لها الحارس.

وبعدها بدقيقتين، فرصة ضائعة للأهلي بعد كرة عرضية من إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء وتصدي من الحارس وتنتهي بتسديدة من الشحات وتصطدم في الدفاع.

وفي الدقيقة 35 فرصة للأهلي بعد كرة عرضية ويقابلها إمام عاشور برأسية داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع، ثم نشط فريق ميدياما بعض الشئ في محاولة للرد على الهجوم الأهلاوي القوي خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 سقط محمد عبدالمنعم بعد تدخل قوي من محمد الشناوي الذي تدخل لابعاد كرة من داخل منطقة الجزاء لفريق ميدياما الغاني. ليتدخل الجهاز الطبي سريعًا لعلاج اللاعب.

وفي الدقائق الأخيرة سيطر الفريق الأحمر على مجريات اللقاء واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدلا من الضائع، لم يحدث فيهم أي جديد، ليطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء أحداث الشوط الأول.

فاطمة