الأهلي يتعادل مع الشباب دون أهداف بدوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي في فخ التعادل السلبي مع نظيره الشباب في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الشباب في دوري روشن السعودي

سيطر نادي أهلي جدة السعودي على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة ولكن دون تسجيل أي أهداف، بعدما سدد لاعبي الفريق 14 تسديدة على مرمي كيم سوينج حارس مرمي الشباب.

حاول لاعبي الفريقين تسجيل أي أهداف ولكن كل المحاولات فشلت، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بينهم ويكتفي كل فريق بأخذ نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ودخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام الحريجي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - عبدالله العمار

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابرييل فيجا

الهجوم: ماكسيمان - رياض محرز - فراس البريكان

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يأتي نادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.